DJ Altmaier mahnt stärkeren Bürokratieabbau in Europa an

BERLIN (Dow Jones)--Zur Überwindung der Corona-Krise in Europa sind aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stärkere Anstrengungen beim Bürokratieabbau nötig. Auf die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie dürfe nicht allein mit finanzieller Unterstützung reagiert werden, sagte er anlässlich einer Konferenz zur Besseren Rechtsetzung im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. "Wir brauchen auch einen Regulierungsrahmen, der einen entscheidenden Hebel zur Überwindung der Krise und zur Modernisierung der europäischen Wirtschaft sein kann." Hierbei müsse Europa "so effizient, so innovationsfruedlich und auch so zukunftsgerichtet wie möglich" werden.

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass auch auf EU-Ebene die "One In, One Out"-Regel umgesetzt wird, bei für jede neue Regel eine alte gestrichen werden muss. Einen ähnlichen Plan verfolgt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bereits. Altmaier will zudem mehr Reallabore für Innovationen im Bereich Künstlicher Intelligenz, Blockchains oder hochautomatisierter Züge und sprach sich auch für einen europäischen "KMU-Test" aus, um die Auswirkung neuer Regulierungen auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) abzuschätzen. EU-Vizepräsident Maros Sefcovic erklärte, Bürokratieabbau sei "etwas, wo wir viel tun können". Die Brüsseler Kommission arbeite auch bereits daran, administrative Lasten abzubauen.

November 03, 2020 08:46 ET (13:46 GMT)

