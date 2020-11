HANNOVER (dpa-AFX Broker) - Die NordLB hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen von 60 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Ausgerechnet der Bereich CropScience, in dem sich Bayer durch die Milliarden-Übernahme von Monsanto massiv verstärkt hatte, sorgte im dritten Quartal für hohe Wertberichtigungen und einen Konzernverlust", schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die langfristigen Wachstumsaussichten für das Agrargeschäft aber seien intakt. Voraussetzung für eine Kurserholung sei derweil ein zeitnaher und endgültiger Abschluss des Glyphosat-Rechtskomplexes./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 14:45 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2020 / 14:53 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000BAY0017