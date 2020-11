Mit Gewinnen ist die Wall Street am Dienstag in den letzten Handelstag vor dem Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl gestartet.Der Dow Jones klettert zur Eröffnung am Wahltag-Dienstag um 0,79 Prozent auf 27.138,69 Punkte.Laut Umfragen besitzt der demokratische Herausforderer Joe Biden weiterhin einen komfortablen Vorsprung auf US-Präsident Donald Trump. Doch ob es wirklich zu einem Sieg reicht, wird von vielen Faktoren abhängen. Nicht zuletzt, ob der Amtsinhaber eine Niederlage ...

