Seit zehn Jahren moderiert Elton "1, 2 oder 3": Das Jubiläum wird bei KiKA am Freitag, 6. November 2020, 19.30 Uhr, und im ZDF am Samstag, 7. November 2020, 10.10 Uhr, mit der Sonderausgabe "1, 2 oder 3: Elton & Friends - Die große Überraschungsshow" gefeiert.Im Studio zu Gast sind die "Physikanten", die zusammen mit Elton ein wahres Wissenschaftsspektakel veranstalten. Für die musikalische Untermalung sorgt Max Mutzke, und die Ehrlich Brothers zaubern eine geballte Ladung Magie ins Studio. Es warten darüber hinaus gute Freunde und Bekannte auf Elton. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden diesmal durch prominente Paten unterstützt. Wer das sein wird, wird vorerst nicht verraten. Nur Piet Flosse ist eingeweiht und gibt Hinweise auf die geheimen Promis. Ein Blick zurück in die vergangenen zehn Jahre enthüllt nicht nur Eltons lustigsten und schrägsten Kostüme, sondern auch zwei Orte, die ihm sehr am Herzen liegen. Die Reporterkinder besuchen Eltons Lieblingsverein, den FC St. Pauli, und schauen Elton und Piet backstage bei einem ihrer berüchtigten Märchen-Drehs zu.