NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid vor den am 12. November erwarteten Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 949 auf 956 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ajay Patel passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den britischen Versorger etwas an. Die Anleger dürften abgesehen von den Zahlen ihren Fokus unter anderem darauf richten, inwiefern die Virus-Krise das operative Geschäft und den Barmittelzufluss im Gesamtjahr beeinträchtigen werde./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 12:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BDR05C01

NATIONAL GRID-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de