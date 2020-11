DJ Salzgitter leidet weiter erheblich unter den Auswirkungen der Pandemie

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben die Salzgitter AG auch in den ersten neun Monaten 2020 erheblich belastet und ihr einen Verlust beschert. Den Ausblick auf das Gesamtjahr hat die im SDAX notierte Gesellschaft präzisiert. Auf Basis vorläufiger Zahlen nannte Salzgitter am Dienstag für die ersten neun Monate einen Vorsteuerverlust von 224,4 Millionen Euro nach einem Vorsteuergewinn von 40,7 Millionen Euro im Vorjahr. Das Ergebnis beinhalte 53,4 (Vorjahr: 78,1) Millionen Euro Beitrag der nach der Equity-Methode ausgewiesenen Beteiligung an der Aurubis AG. Der Außenumsatz reduzierte sich mengen- und erlösbedingt auf 5,3 Milliarden von vorher 6,6 Milliarden Euro.

Salzgitter geht davon aus, dass die Talsohle im zweiten und dritten Quartal durchschritten worden sein sollte. Allerdings würden die jüngsten Ereignisse zeigen, dass der Pandemieverlauf im In- und Ausland mit hohen Unsicherheiten behaftet bleiben dürfte. Unter Ausklammerung eventueller Sondereffekte rechnet Salzgitter mit einem Vorsteuerverlust 2020 in der ungefähren Größenordnung des Vorjahres von 253,3 Millionen Euro. Im Sommer zur Bekanntgabe der Halbjahreszahlen, als Salzgitter einen Vorsteuerverlust von 127,8 Millionen Euro berichtete, erklärte der Konzern, man rechne für 2020 mit einem negativen Vorsteuerergebnis im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionenbereich.

Details zum Abschluss der ersten neun Monate 2020 will der Konzern wie vorgesehen am 13. November 2020 veröffentlichen.

