Tesla will in etwa einem Monat eine überarbeitete Version seines Cybertruck mit kleineren Verbesserungen zeigen. Das kündigte Elon Musk auf Twitter an. Dass die im November 2019 vorgestellte Version nicht ohne Änderungen in Serie gehen wird, war bereits bekannt. Wie Musk nun ankündigte, werde die neue Version "in vielleicht einem Monat oder so" vorgestellt. "Neues Design ist besser mit vielen kleinen ...

