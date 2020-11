REDMOND (IT-Times) - Der US-Softwarekonzern Microsoft hat zugestimmt, sich am indonesischen E-Commerce Unternehmen Bukalapak zusammen mit weiteren Partnern zu beteiligen. Die Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) beteiligt sich an einer Finanzierungsrunde mit einem Volumen von 100 Mio. US-Dollar an dem indonesischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...