Frankfurt/Main - Am Dienstag hat der DAX kräftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.082,12 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Marktbeobachtern zufolge hoffen die Anleger auf einen Sieg des demokratischen Kandidaten Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen und zeigen sich anhand von Umfragen optimistisch. An der Spitze der Kursliste standen die Anteilsscheine von MTU Aero Engines mit kräftigen Gewinnen von über fünf Prozent, vor den Werten von Infineon und SAP. Die Aktien von Bayer rangierten entgegen dem Trend mit Kursverlusten von etwa einem Prozent im Minus am Ende der Liste, hinter den Werten von Eon. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1737 US-Dollar (+0,83 Prozent).

