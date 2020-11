Wienerberger hat die niederländische Inter Act B.V., einen Entwickler und Anbieter von Web- und Cloud-basierten Technologien, erworben. Zum Kaufpreis werden keine Angaben gemacht. Wienerberger-CEO Heimo Scheuch: "Die Entwicklung und Vermarktung smarter Lösungen ist Bestandteil unserer Strategie. Wienerberger Piping Solutions bietet bereits die gesamte Hardware, also Rohre und Zubehör, für die Wasser- und Abwasserinfrastruktur an. Gemeinsam mit Inter Act können wir diese Infrastrukturnetze zu intelligenten, koordinierten Systemen umgestalten und Lösungen für das Wassermanagement gesamter Städte entwickeln, die zentral gesteuert und überwacht werden. Mit anderen Worten, wir werden all das anbieten, was Wasserwerke brauchen, um unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...