DJ XETRA-SCHLUSS/DAX mit Wahl-Rally über 12.000 - Fiskalpaket erhofft

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--nWeiter auf Erholungskurs lag am Dienstag der deutsche Aktienmarkt. Der DAX stieg um 2,6 Prozent auf 12.089 Punkte und kehrte damit über die 12.000er Marke zurück. "Der Markt setzt darauf, dass es nach der Wahl in den USA ein Konjunkturpaket gibt, unabhängig davon wer gewinnt", sagte ein Marktteilnehmer. Deshalb standen zyklische oder konjunkturabhängige Aktien ganz oben auf der Kaufliste, trotz der Lockdowns in Europa. Im DAX führten MTU, Infineon, SAP, BMW und Allianz mit Aufschlägen von mehr als 4 Prozent den Aufschwung an.

Aus Sicht des Aktienmarktes ist eher zweitrangig, ob US-Präsident Donald Trump oder sein Herausforderer Joe Biden die Wahl gewinnt. Wichtiger ist vielmehr ein eindeutiges und von allen Kandidaten akzeptiertes Ergebnis, was aber nicht sicher ist. Denn Trump hatte in den vergangenen Monaten immer wieder betont, er könne nur durch Wahlbetrug verlieren.

Bayer von einer Enttäuschung zur nächsten

Daneben prägte weiterhin die Berichtssaison den Handel. Im DAX blieben Bayer deutlich hinter der Entwicklung des Gesamtmarktes zurück, sie stiegen um 0,4 Prozent. Die Quartalszahlen sind unter den Erwartungen ausgefallen. Daneben hat Bayer Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten erhöht, die Wachstumserwartung im Agrarbereich gesenkt und die Erwartung für den Bereich "Consumer Health" erhöht. Die Analysten von Bryan Garnier monierten besonders die schlechte Vorhersehbarkeit der Ergebnisse im Agrarbereich.

Hugo Boss profitierten von einem starken Online-Handel. Hier ging es im dritten Quartal um 62 Prozent nach oben. Boss gewannen 2,3 Prozent. Fuchs Petrolub stiegen nach einem stabilem Ergebnis im dritten Quartal um 1,9 Prozent.

Klöckner & Co gewannen 2,9 Prozent. Der Stahlhändler hat ebenfalls mit besseren Ertragszahlen überrascht. Ein schwaches Ergebnis drückte dagegen Salzgitter deutlich unter das Tageshoch, der Kurs ging 0,4 Prozent niedriger aus dem Handel.

Krones stiegen um 3,2 Prozent. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen rechnet zwar für 2020 mit einem schrumpfenden Umsatz, aber mit einer stabilen Marge.

Kurssprünge bei Bet-at-home und Adesso

Der Wettanbieter Bet-at-home hat eine bundesweite Sportwettenkonzession für Deutschland erhalten, die Aktie zog um 16,2 Prozent an. Jedoch ist Bet-at-home weiter stark davon abhängig, wie lange Sportveranstaltungen in Zeiten der Corona-Krise stattfinden.

Der Kochboxenanbieter Hellofresh hat die jüngst erhöhte Jahresprognose im Rahmen endgültiger Zahlen noch einmal bestätigt. Der Kurs wurde von Gewinnmitnahmen um 1,2 Prozent gedrückt, nachdem er seit Jahresbeginn um 150 Prozent zugelegt hat. Einige Marktteilnehmer hätten sich eine erneute Prognoseerhöhung erhofft, hieß es außerdem.

Der IT-Dienstleister Adesso hat nach einem starken dritten Quartal den Ausblick für Umsatz und operatives Ergebnis nach oben genommen. Der Kurs legte um 12,5 Prozent zu.

Fortgesetzt hat sich die Talfahrt bei Hypoport. Der Kurs fiel um 11,7 Prozent auf 421 Euro. Seit dem Rekordstand vor vier Wochen hat der Kurs damit schon fast 160 Euro verloren. "Der Markt straft Enttäuschungen bei hoch bewerteten Aktien der New Economy gnadenlos ab", sagte ein Händler. Metzler hat die Aktie am Morgen erneut zum Verkauf empfohlen mit einem Kursziel von 400 Euro. Warburg hat sie mit einem 486er Kursziel auf "Halten" abgestuft.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 86,8 (Vortag: 78,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,72 (Vortag: 3,41) Milliarden Euro. Alle DAX-Werte legten zu.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.088,98 +2,55% -8,76% DAX-Future 12.086,50 +2,74% -7,43% XDAX 12.098,07 +2,49% -7,89% MDAX 26.571,82 +1,89% -6,15% TecDAX 2.885,84 +1,85% -4,28% SDAX 12.017,38 +1,37% -3,95% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,06 -19 ===

