Wien - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Wien: Medienberichte: IS reklamiert Wiener Anschlag für sich. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.



Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de