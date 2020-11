Ausweitung der Präsenz in Saudi Arabien

ExaGrid, der Anbieter der branchenweit einzigen mehrstufigen Backup-Speicherlösung, gab heute bekannt, dass er seinen Expansionskurs weltweit fortführt, um der Nachfrage nach seiner Backup-Speicherlösung gerecht zu werden. Das Unternehmen wird dadurch seine Marktposition verteidigen und weiter auszubauen.

ExaGrid verfügt gegenwärtig über Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten, in Kanada, Brasilien, Mexiko, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Skandinavien, Benelux, Singapur, Australien und über 20 weiteren Regionen. Das Unternehmen richtet weitere globale Verkaufsteams ein und deckt nun mehr als 30 Länder rund um den Globus ab. ExaGrid wird seine weltweite Erreichbarkeit durch sein Ziel, 50 Länder bis zum Jahr 2022 abzudecken, noch weiter ausdehnen.

Im Rahmen seines Ausdehnungskurses auf mehreren Märkten verfügt ExaGrid nun über Territory Manager in Israel, Dubai und in jüngster Vergangenheit auch in Saudi Arabien. Einige der jüngsten Erfolgsgeschichten von ExaGrid beziehen sich auf Großkunden in dieser Region, darunter NMC Healthcare, Palestine Investment Bank und Quds Bank.

"Unser Unternehmen hat auf dem Markt immer weiter an Fahrt gewonnen. Die steigende Nachfrage im Nahost-Raum hat uns ermutigt, uns weiter zu engagieren und neue und strategische Vertragshändler- und Reseller-Partnerschaften aufzubauen", so Bill Andrews, CEO und President von ExaGrid. "Wir konzentrieren uns auf die USA, auf Kanada, Lateinamerika, EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) sowie den asiatisch-pazifischen Raum. Wir verfügen über lokale Präsenz rund um den Globus. Die gute Nachricht besteht darin, dass die Organisationen weltweit 5 Nächte in der Woche mit der Durchführung von Backups verbringen und alle verwenden dieselben Backup-Applikationen wie etwa Veeam, Commvault, Veritas NetBackup, Oracle RMAN, SQL Dumps, IBM Spectrum Protect, HYCU, Zerto und andere. ExaGrid unterstützt mehr als 25 Backup-Applikationen und Versorgungsbetriebe mithilfe seiner Tiered Backup Storage (mehrstufige Backup-Speicherung) Architektur. Der Markt ist in der Tat horizontal und die Anforderungen sind überall auf der Welt dieselben."

ExaGrid veröffentlichte bereits eine große Anzahl an Customer Success Stories und Enterprise Stories von mehr als 330 und somit mehr als von jedem anderen Anbieter auf diesem Gebiet insgesamt. Diese Stories veranschaulichen wie zufrieden die Kunden mit dem einzigartigen architektonischen Ansatz, differenzierten Angebot und beispiellosen Kundendienst von ExaGrid sind. Die Kunden stellen einheitlich fest, dass nicht nur sein Produkt "Best-in-Class" verkörpert, sondern dass "It just works (es einfach funktioniert)."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet einen mehrstufigen Backup-Speicher mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Seine Scale-Out-Architektur umfasst alle Geräte in einem Scale-Out-System und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge bereit, wodurch teure Forklift-Upgrades und Produkt-Obsoleszenz entfallen. Besuchen Sie uns unter exagrid.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn. Erfahren Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben und warum sie nun signifikant weniger Zeit für ein Backup im Rahmen unserer Customer Success Stories aufwenden müssen.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

