Denver und Toronto (ots/PRNewswire) - Die weltweit führenden B2B-Nachfragegeneratoren werden kanadischen B2B-Kunden innovative, datengesteuerte Marketinglösungen anbieten, die von einem lokalen Support-Team bei der Eröffnung ihres dritten Büros in diesem Jahr bereitgestellt werden.Selling Simplified Group, Inc. (SSG) kündigte heute die Eröffnung ihres Standorts in Toronto, Kalifornien, an, da das nordamerikanische Geschäft für das Unternehmen floriert. Inmitten eines rekordverdächtigen Wachstums im Jahr 2020 markiert der neue Standort den dritten für SSG in diesem Jahr weltweit und stärkt ihre Position auf dem nordamerikanischen Markt.SSG, ein globales Unternehmen für die Generierung von B2B-Nachfrage und Controller von über 165 Millionen B2B-Datensätzen, entwickelt proprietäre Technologie, die darauf abzielt, digitale Marketingmaßnahmen für seine Kunden weltweit zu erleichtern und zu analysieren. Die SSG hat ihren Hauptsitz in Denver, CO, und unterhält weltweit 12 Büros. Dieser neueste Standort ist ihr zweiter in Nordamerika.Jag Sidhu, COO und Mitbegründer, sagte über die Eröffnung: "Trotz beispielloser globaler Umstände war 2020 unser bisher stärkstes Jahr, in dem sich Vermarkter an digital fortschrittliche Unternehmen wie das unsere wenden, um ihre Pipeline in einem volatilen Markt zu stabilisieren und auszubauen.""Unser strategischer Schritt nach Toronto hilft uns dabei, unseren wachsenden nordamerikanischen Kundenstamm mit größtmöglicher Hingabe an den Kundenservice besser zu bedienen und gleichzeitig unsere operativen und kreativen Kapazitäten weiter zu diversifizieren und zu streuen."In Anlehnung an ein bewährtes Erfolgsmodell wird die SSG ihren Standort in Toronto vollständig mit Vertriebs-, Kundenerfolgs-, Daten-, Betriebs- und Kreativspezialisten besetzen, die am besten geeignet sind, die regionalen Kundenbedürfnisse und Datenvorschriften zu verstehen und gleichzeitig qualitativ hochwertige, wettbewerbsfähige Produkte zu liefern."Visionayr, unsere komplette Marketinglösung mit angepasster Absichtserkennungstechnologie und markengeschütztem Content-Drehkreuz, war ein Unterscheidungsmerkmal sowohl für unser Produktportfolio als auch für unsere Kunden", fuhr Sidhu fort. "Gepaart mit unseren First-Party-Daten und programmatischen Lösungen sind wir zuversichtlich, dass der kanadische B2B-Markt sich schnell auf uns als seinen De-facto-Partner für innovative Lösungen zur Nachfrageerzeugung verlassen wird."Die Visionayr-Lösung von SSG und die neu veröffentlichten Integrated Programmatic-Angebote werden kanadischen Kunden ab sofort zur Verfügung stehen. Beide werden durch Datensätze und Informationen aus ihrer B2B-Marketing-Datenbank unterstützt, die 6,4 Millionenkanadische B2B-Datensätze umfasst.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1325631/Selling_Simplified_Group_Inc_Toronto_Office.jpgPressekontakt:Rachael Ferranti(720) 638-8522rferranti@ssgcorp.comOriginal-Content von: Selling Simplified Group, Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147629/4752872