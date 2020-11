Zofingen (awp) - Beim Pharmazulieferer Siegfried kommt es zu einer Veränderung in der Geschäftsleitung. Der sogenannte Global Head Technical Operations René Imwinkelried geht per Ende 2020 planmässig in den Ruhstestand. Er hatte sein Amt seit 2012 inne, wie Siegfried am Dienstagabend mitteilte. Im Zusammenhang mit der angekündigten ...

