Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 3 novembre/November 2020) The Exchange has determined that FogChain Corp. (the "Issuer") has not met the continued listing requirements as set out in CSE Policy 2, Appendix A section 2.9.

Pursuant to Policy 6 section 2.4, the Issuer may not rely on confidential price protection, nor may the Issuer complete any financing without prior Exchange approval.

The Issuer previously announced a transaction that would be considered a Fundamental Change under Exchange Policy. The transaction was abandoned and trading will resume under the inactive designation.

Please see the Issuer's news release for further detail.

In accordance with Policy 3, section 5.1, the .X extension is added to the listed securities of Issuers that the Exchange has deemed to be inactive.

La Bourse a déterminé que FogChain Corp. (l '«émetteur») n'a pas satisfait aux exigences de maintien de l'inscription énoncées dans la politique 2 du CSE, annexe A, section 2.9.

Conformément à l'article 2.4 de la Politique 6, l'Émetteur ne peut pas se fier à une protection confidentielle des prix, ni ne peut effectuer de financement sans l'approbation préalable de la Bourse.

L'émetteur a précédemment annoncé une transaction qui serait considérée comme un changement fondamental en vertu de la politique d'échange. La transaction a été abandonnée et la négociation reprendra sous la désignation inactive.

Veuillez consulter le communiqué de presse de l'émetteur pour plus de détails.

Conformément à la politique 3, section 5.1, l'extension .X est ajoutée aux titres cotés des émetteurs que la Bourse a jugés inactifs.

Issuer/ Emetteur: FogChain Corp. Old symbol/Vieux symbole: FOG New symbol/ Nouveau symbole: FOG.X Effective Date/ Date effective Le 4 novembre/November 2020

