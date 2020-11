NEW YORK (dpa-AFX) - Der Silberpreis hat angesichts der bisherigen Ergebnisse der US-Präsidenten-Wahl deutlich an Boden verloren. Der Preis für eine Feinunze Silber sank zuletzt um knapp zwei Prozent und rutschte damit unter die Marke von 24 US-Dollar. Zu Beginn der Wahlnacht notierte Silber noch im Plus. Händler verwiesen auf das zunehmend engere Rennen der beiden Kandidaten./stk/zb