NEW YORK (dpa-AFX) - Die Indikation für den Dow-Jones-Index hat ins Plus gedreht. Zu Beginn der Wahlnacht haben Experten den Dow-Jones noch überwiegend im Minus erwartet. Nun, da das Rennen um die US-Präsidentschaft zunehmend enger wird, steigen die Futures für die Aktienmärkte in den USA./stk/zb