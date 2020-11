NEW YORK (dpa-AFX) - Am deutschen Anleihemarkt zeichnen sich für den Handelsstart deutliche Kursgewinne ab. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am frühen Mittwochmorgen um 0,20 Prozent auf 176,38 Punkte. Die Bewegung folgt auf deutliche Kursgewinne am US-Anleihemarkt. Beobachter begründeten die Bewegung mit dem sich abzeichnenden sehr knappen Rennen um die Präsidentschaftswahl. Der an den Märkten gespielte deutliche Sieg von Herausforderer Joe Biden scheint auszubleiben./bgf/stk