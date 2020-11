Wer den Fokus zu sehr auf die nationalen Umfragen in den vergangenen Wochen richtete, wurde heute Nacht enttäuscht.US-Wahlnacht: Das lange Warten auf das Ergebnis hat begonnen Grosse Überraschungen in den Bundesstaaten blieben bislang aus. Die Ergebnisse entsprechen soweit den Vorgaben der Meinungsforschungsinstitute. Vieles ist aber noch unklar, einiges ist hingegen recht sicher. Wer den Fokus zu sehr auf die nationalen Umfragen in den vergangenen Wochen richtete, wurde heute Nacht enttäuscht.

