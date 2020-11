Zürich - Weiterhin deuten alle Anzeichen auf niedrige Hypothekarzinsen in den nächsten Wochen hin. Es empfiehlt sich trotzdem, die Entwicklung der Hypothekarzinsen eng zu beobachten, um Sonderangebote oder kurzfristige Opportunitäten zu erkennen. Das Wichtigste in Kürze: Nach dem Absturz im zweiten hat sich die Weltwirtschaft im dritten Quartal erstaunlich schnell erholt. Allerdings ist aufgrund der […]Zürich - Weiterhin deuten alle Anzeichen auf niedrige Hypothekarzinsen in den nächsten Wochen hin. Es empfiehlt sich trotzdem, die Entwicklung der Hypothekarzinsen eng zu beobachten, um Sonderangebote oder kurzfristige Opportunitäten zu erkennen. Das Wichtigste in Kürze: Nach dem Absturz im zweiten hat sich die Weltwirtschaft im dritten Quartal erstaunlich schnell erholt.

