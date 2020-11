DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Russland findet wegen des Feiertages "Tag der Einheit des Volkes Russlands" kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl ist am Mittwochmorgen noch offen. Zugleich zeichnet sich ein enger Wahlausgang ab. So hat Amtsinhaber Donald Trump im extrem wichtigen sogenannten Swing State Florida gewonnen. Das ist ein wichtiger Erfolg für den Präsidenten im Rennen für eine Wiederwahl. Andererseits hat Herausforderer Joe Biden sehr wahrscheinlich überraschend in Arizona gewinnen können. Aktuell werden Biden 215 Wahlleute zugeschrieben und Donald Trump 171. Benötigt werden für einen Sieg 270. Derweil hat Trump den oppositionellen Demokraten vorgeworfen, sie wollten ihm den Wahlsieg "stehlen". Trump schrieb auf Twitter: "Wir sind weit vorne, aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen."

Sicher scheint unterdessen, dass die oppositionellen Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigt und ausgebaut haben. Das zumindest berichten US-Fernsehsender. Die Demokraten dürften in dieser Kongresskammer vier oder fünf Sitze hinzugewinnen, wie die Sender Fox News und ABC am berichteten. Derzeit stellt die Oppositionspartei 232 der 435 Abgeordneten. Noch völlig unklar ist aber, welche Partei künftig im Senat - der anderen Kongresskammer - dominieren wird. Bislang ist dort die Republikanische Partei von Präsident Donald Trump in der Mehrheit. Die Kongresswahlen fanden parallel zu den Präsidentschaftswahlen statt. Laut den bislang von US-Sendern verkündeten Resultaten rang der Demokrat John Hickenlooper in Colorado dem Republikaner Cory Gardner dessen bisheriges Senatsmandat ab. Auf der anderen Seite gewann Sendern zufolge im Südstaat Alabama der Republikaner Tommy Tuberville gegen den bisherigen Senator Doug Jones von den Demokraten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BMW

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

=== PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 26.154 -2% 8 26.667 Umsatz Automobile 22.677 -1% 5 23.016 Umsatz Finanzdienstleistungen 7.060 -6% 5 7.471 EBIT 2.030 -11% 8 2.289 EBIT Automobile 1.501 -1% 6 1.515 EBIT Finanzdienstleistungen 473 -22% 6 606 Ergebnis vor Steuern 2.189 -3% 4 2.248 Ergebnis nach Steuern -- -- -- 1.546 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.614 +6% 4 1.521 Ergebnis je Stammaktie 2,27 -2% 3 2,31

HANNOVER RÜCK

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum dritten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Bruttoprämien 6.230 +9% 4 5.700 Kapitalanlageergebnis 372 -20% 3 466 EBIT 286 -37% 5 453 Ergebnis nach Steuern/Dritten 185 -46% 5 341 Ergebnis je Aktie 1,54 -45% 4 2,82 Combined Ratio* 99,2 -- 4 102,1 - *Schaden-Rückversicherung

Weitere Termine:

06:45 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q, Paris

07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Maintal

07:30 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q, Dortmund

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q, Zaandam

08:00 DE/secunet Security Networks AG, Ergebnis 9 Monate, Essen

08:00 GB/Marks & Spencer plc, Ergebnis 1H, London

10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Online-HV

12:50 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q, Turin

18:55 DE/Alstria Office Reit-AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg

22:02 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q, San Diego

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 47,0 zuvor: 48,8 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,5 1. Veröff.: 46,5 zuvor: 47,5 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,9 1. Veröff.: 48,9 zuvor: 50,6 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,2 1. Veröff.: 46,2 zuvor: 48,0 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 49,4 1. Veröff.: 49,4 zuvor: 50,4 11:00 Erzeugerpreise September Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-2,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-2,5% gg Vj -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,0 1. Veröff.: 52,3 zuvor: 56,1 -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +600.000 Stellen zuvor: +749.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz September PROGNOSE: -63,60 Mrd USD zuvor: -67,10 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,0 1. Veröff.: 56,0 zuvor: 54,6 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 57,5 Punkte zuvor: 57,8 Punkte 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2052 mit offenem Gesamtvolumen 11:00 SE/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 im Volumen von 2,5 Mrd SEK Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 im Volumen von 2,5 Mrd SEK 11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2026 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit Oktober 2025 im Volumen von 5 Mrd EUR 12:00 FI/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2030 im Volumen von maximal 1 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.069,50 -0,32 S&P-500-Indikation 3.390,25 0,68 Nasdaq-100-Indikation 11.526,00 2,44 Nikkei-225 23.695,23 1,72 Schanghai-Composite 3.276,91 0,18 +/- Ticks Bund -Future 176,48 45 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.088,98 2,55 DAX-Future 12.108,50 2,68 XDAX 12.120,09 2,68 MDAX 26.571,82 1,89 TecDAX 2.885,84 1,85 EuroStoxx50 3.098,72 2,62 Stoxx50 2.820,82 2,43 Dow-Jones 27.480,03 2,06 S&P-500-Index 3.369,16 1,78 Nasdaq-Comp. 11.160,57 1,85 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,03 -22

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit noch etwas weiter steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten nach den bereits sehr festen beiden Vortagen rechnen Händler für die Eröffnung am Mittwoch. Top-Thema ist die US-Wahl. Hier schneidet Donald Trump bisher deutlich stärker ab als erwartet. Noch ist aber offen, wer die Wahl gewinnt. Marktteilnehmer raten deshalb auch zum Abwarten: "Das kann Freitag werde, bis ein klares Ergebnis vorliegt", sagt Christian Henke von IG Markets. Mit so großen Ausschläge wie vor vier Jahren sei zwar nicht zu rechnen, meint er. Größere Positionen sollten wegen der Unsicherheit aber nicht eingegangen werden. Gestützt wird die Stimmung von weiteren starken Wirtschaftsindikatoren aus China. Der Service-Einkaufsmanagerindex (PMI) von Caixin stieg im Oktober um volle 2 Punkte auf 56,8 nach 54,8 im Vormonat. Für Bewegungen bei Einzelwerten dürfte unterdessen weiterhin die Berichtssaison sorgen.

Rückblick: Sehr fest - "Der Markt setzt darauf, dass es nach der Wahl in den USA ein Konjunkturpaket gibt, unabhängig davon wer gewinnt", kommentierte ein Teilnehmer die erneut starken Gewinne. Damit standen konjunkturabhängige Aktien auf der Gewinnerliste vorne. Aus Sicht des Aktienmarktes sei es eher zweitrangig, wer gewinne, Hauptsache sei, man erhalte ein schnelles klares Ergebnis, hieß es. Schlechte Nachrichten zur Corona-Pandemie und dadurch bedingte Lockdowns wie auch neuerlicher Terror - diesmal in Wien - wurden weggesteckt. Der Wiener ATX-Index kletterte um 2,9 Prozent, auch dank starker Quartalszahlen von AT&S. Die Aktie legte um 11,7 Prozent zu. Überzeugen konnte auch BNP Paribas mit den Quartalszahlen. Der Kurs sprang um 6,1 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

