Seit Anfang dieses Jahres befindet sich das Währungspaar Euro zum polnischen Zloty in einem eindeutigen Aufwärtstrend, die erste übergeordnete Welle reichte von 4,1975 auf 4,6351 PLN bis Ende März. Die anschließende Konsolidierung zurück auf 4,3710 PLN kam nicht überraschend und endete exakt am 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie der technisch letztmöglichen Trendwendestelle. Bedingung für ein dreiwelliges Kursmuster war allerdings ein höheres Hoch, als das aus März dieses Jahres. Diese wurde mit einem Anstieg auf 4,6458 PLN in der Vorwoche auch erfüllt. Nun sollte man sich jedoch für die weitere Projektion die Unterwellen der letzten Erholung seit Ende August näher ansehen, hier lässt sich bislang nur ein dreiwelliges Korrekturmuster feststellen. Bleibt es dabei und die Abschläge in dieser Woche nehmen weiter zu, könnte dies vorerst das Ende der seit Anfang 2010 bestehenden ...

