So musste der Finanzkonzern nicht so viel für mögliche Kreditausfälle zur Seite legen, wie Experten erwartet hatten. Zudem liefen die Geschäfte im Investmentbanking - und hier vor allem mit Anleihen - besser als prognostiziert.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei in den Monaten Juli bis September um neun Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...