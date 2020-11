Der EUR/USD handelt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels in der Nähe der 1,1685, was einem Rückgang von -0,23% entspricht. Am frühen Mittwoch zog sich das Paar von der 1,1771 zurück, wo die Trendlinie von den 28. September und 16. Oktober Tiefs einen Widerstand bot. Die Medien prognostizierten einen Trump-Sieg im Schlüsselstaat Florida und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...