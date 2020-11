NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach detaillierten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Das dritte Quartal des Autobauers sei stark ausgefallen und habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings sei wegen der Corona-Krise weiterhin Vorsicht angebracht./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2020 / 07:03 / GMT

