Frankfurt (www.fondscheck.de) - Beim Fondspartner Merck Finck Privatbankiers gibt es gleich zwei sehr erfreuliche Gründe, auf ein Glas Sekt anzustoßen, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Deutschlands erster Stiftungsfonds, der Merck Finck Stiftungsfonds UI (ISIN DE0008483983/ WKN848398), habe am 1. Oktober seinen 30. Geburtstag gefeiert. Pünktlich zum Jubiläum habe der Fonds von Morningstar zudem die beste Bewertung von fünf Sternen in der Kategorie "defensive Mischfonds" erhalten. Wie laute das Erfolgsrezept? Der Fonds ziele auf nachhaltige stabile Erträge ab - bei gleichzeitiger Sicherung des eingesetzten Kapitals. Universal-Investment gratuliere ganz herzlich! (Ausgabe 2/2020) (04.11.2020/fc/n/s) ...

