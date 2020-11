Merz Aesthetics, ein weltweit führendes Geschäft der ästhetischen Medizin, gab heute bekannt, dass Radiesse zehn Millionen Spritzen feiert, die über die letzten zwanzig Jahren an medizinisches Fachpersonal weltweit ausgeliefert wurden. Radiesse ist ein einzigartiger injizierbarer Calcium-Hydroxylapatit (CaHA)-Dermalfiller1 der zur Volumengebung, Straffung und Konturierung sowie zur Hautverjüngung durch Stimulierung der natürlichen Kollagenogenese eingesetzt wird.2,3 Die Produktlinie umfasst Radiesse und Radiesse Lidocain, die wirksame und natürlich aussehende kosmetische Ergebnisse erzielen und sich durch ihr bewährtes Sicherheitsprofil4 und hohe Patientenzufriedenheit auszeichnen.5

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201104005171/de/

Radiesse History (Graphic: Business Wire)

"Angesichts dieses erreichten Meilensteins sind wir stolz über die Tatsache, dass Radiesse unter Beweis gestellt hat, dass es für Fachärzte der ästhetischen Medizin eine einzigartiges Produkt ist, welches sie vertrauensvoll anwenden können und gleichzeitig die gewünschte Wirkung bei ihren Patienten unterstützt", so Kristel Hectors, Head of Marketing EMEA, Merz Aesthetics. "Dank knapp zwanzig Jahren wissenschaftlicher Erkenntnisse und klinischer Erfahrung hat sich Radiesse zu einem einzigartigen Produkt etabliert, welches zahlreiche Möglichkeiten bietet. Mit Blick auf die Zukunft sind wir gespannt, was in den nächsten Jahren für Radiesse auf uns zukommt."

Die unter dem Slogan "The Power Used By Millions" lancierte Meilenstein-Kampagne unterstreicht die Einzigartigkeit des Produkts und seinen Wirkmechanismus. Sie informiert Ärzte und medizinische Experten und klärt Patienten über die Einzigartigkeit von Radiesse, über seinen Wirkmechanismus und seine Wirksamkeit auf.

"Radiesse ist wegen seiner Vielseitigkeit mein Produkt Nummer eins. Radiesse plus wende ich für die Konturierung, Straffung, Ligamente und Volumengebung an. Klassisches Radiesse ist bei klassischen Indikationen wie Falten das Mittel der Wahl, und hyperverdünntes Radiesse dient natürlich zur Verbesserung der Hautqualität", erklärt Jani van Loghem, MD Cosmetisch arts KNMG. "Es ist ein biostimulierendes Produkt, das über eine Hyaluronsäure hinausgeht: Das Kollagen bietet das Endresultat für den Patienten. Es ist eine wirklich schöne Botschaft an den Patienten! Deshalb entscheide ich mich für Radiesse".

Über Radiesse/Radiesse (+) Lidocaine

Radiesse ist ein hochwertiger injizierbarer Dermalfiller, der aus einem geschmeidigen Trägergel und sogenannten Mikrosphären kleinsten kugelförmigen Teilchen aus Calciumhydroxylapatit besteht. Durch diesen Bestandteil ist Radiesse viel mehr als nur ein Faltenfüller.

Durch die Injektion korrigiert Radiesse nicht nur altersbedingte Falten sowie Volumen- und Konturverluste sofort. Zeitgleich beginnt es auch, gegen die strukturellen Ursachen zu wirken. Durch Biostimulation aktiviert es die kollagenbildenden Zellen (Fibroblasten) und lässt diese wieder mehr Kollagen und Elastin produzieren. Die Hautstruktur verbessert sich in der Tiefe, sie wird fester und elastischer.1,4,6-10

Radiesse Radiesse (+) Lidocain wird von Ärzten und Patienten auf der ganzen Welt für seine Verträglichkeit und sein Sicherheitsprofil geschätzt. Radiesse erhielt das CE-Zeichen für die ästhetische Anwendung in Europa im Jahr 2004, die FDA-Zulassung in den USA folgte 2006. In dieser Zeit galt Radiesse als eine führende minimal-invasive ästhetische Behandlung, der Gesundheitsdienstleister weltweit vertrauen. Das Produkt ist seit mehr als 15 Jahren auf dem Markt erhältlich, mit inzwischen 10 Millionen weltweit ausgelieferten Spritzen und einem klinisch bewährten Sicherheitsprofil, das durch mehr als 200 klinische Studien und von Fachkollegen begutachtete Veröffentlichungen gestützt wird.1,6-10

Radiesse ist weltweit in mehr als 70 Ländern erhältlich.

Über Merz Aesthetics

Merz Aesthetics ist ein Geschäft der ästhetischen Medizin, das sich seit langem dafür einsetzt, dass Fachärzte, Patienten und Fachkräfte des Gesundheitswesens jeden Tag mit Zuversicht leben können. Unser Ziel ist es, Menschen auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, wie die beste Version ihrer selbst auszusehen, sich so zu fühlen und zu leben. Unser klinisch erprobtes Produktportfolio umfasst Dermalfiller, Medizingeräte und Hautpflegeprodukte, die darauf ausgerichtet sind, die Bedürfnisse jedes Patienten mit den höchsten Standards an Sicherheit und Wirksamkeit zu erfüllen. Wir sind bekannt dafür, einzigartige Verbindungen zu Kunden aufzubauen und sich mit ihnen wie eine Familie zu fühlen. Unser globaler Hauptsitz befindet sich in Raleigh, N.C., USA, mit Standorten in 32 Ländern weltweit. Merz Aesthetics ist Teil der Merz Group, einem 1908 gegründeten Familienunternehmen mit Sitz in Frankfurt, Deutschland. Erfahren Sie mehr unter merzaesthetics.com.

Copyright 2020 Merz Pharmaceuticals GmbH. Alle Rechte vorbehalten. MERZ, MERZ AESTHETICS und das MERZ-Logo sind eingetragene Marken der Merz Pharma GmbH Co. KGaA. Radiesse ist ein eingetragenes Warenzeichen von Merz North America, Inc.

1 Gebrauchsinformation zu Radiesse Nov. 2017 und RADIESSE Lidocaine Jun. 2018.

2 Berlin AL, et al. Dermatol Surg. 2008;34(suppl 1):S64-S67.

3 Moers-Carpi M, et al. Dermatol Surg. 2007;33(suppl 2):S144-S151.

4 Van Loghem JV, et al. J Clin Aesthet Dermatol. 2015:8(1)38-49.

5 Juhász MLW, Marmur ES, Dermatol Surg. 2018;44(8)1084-93.

6 Yutskovskaya Y, et al. J Drugs Dermatol. 2014;13(9):1047-52.

7 Yutskovskaya YA, Kogan EA. J Drugs Dermatol. 2017;16(1):68-74.

8 Schachter D, et al. J Drugs Dermatol. 1.Aug. 2016; 15(8): 1005-10.

9 Sundaram H, et al. Dermatol Surg. 2010;36 (suppl 3):1859-1865.

10 Schachter Science Brief: Schmerzkontrolle mit dem injizierbaren Dermalfiller Radiesse (+) zur Korrektur von Nasolabialfalten. Daniel Schachter, Vince Bertucci, Nowell Solish. POSTER-PRÄSENTATION beim 13. Weltkongress für Anti-Aging-Medizin (2015), Monaco, Monte Carlo.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201104005171/de/

Contacts:

Medienkontakt

Merz Pharmaceuticals GmbH

Regionale Kommunikation EMEA

Felicia Glatzel

E-Mail: felicia.glatzel@merz.de