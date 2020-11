Die Addiko Gruppe, eine auf Konsumenten und SME spezialisierte Bank mit Hauptsitz in Österreich, hat ihr ungeprüftes Ergebnis für die ersten neun Monate 2020 veröffentlicht. Das Ergebnis nach Steuern in Höhe von -6,4 Mio. Euro seit Jahresbeginn (3Q19: +23,4 Mio.) sei hauptsächlich durch ein positives Ergebnis nach Steuern von +5,8 Mio. Euro und ein solides operatives Geschäft im 3. Quartal beeinflusst worden, so das Unternehmen. Die Kreditrisikokosten hätten sich aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten und umsichtiger Rückstellungen gegenüber dem aktuellen Umfeld auf -37,8 Mio. (1H20: -29,2 Mio.) erhöht, wobei die Risikovorsorge aufgrund der regelmäßigen Geschäftstätigkeit insgesamt -15,9 Mio. ausmachten, so ...

