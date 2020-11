Der EUR Primärmarkt zeigt sich aufgrund der US-Wahl mit dem schwächsten Start 2020 in eine neue Woche. Damit verzeichnete man gestern den 25. emissionsleeren Tag in diesem Jahr im Vergleich zu 18 im Gesamtjahr 2019. Aktuell befinden sich keine EUR Deals in der Dealpipeline. Veolia Environnment SA gab gestern bekannt die Übernahme (rund EUR 8 Mrd.) der noch nicht in Unternehmensbesitz befindlichen Suez SA Aktien neben Aktiva-Verkäufen (EUR 4-5 Mrd.) u.a. mit Anleihen, Hybridanleihen sowie einer eventuellen Kapitalerhöhung (bis zu EUR 2 Mrd.) finanzieren zu wollen. Die klare Risk-On-Stimmung gestern ist ebenso bei den von uns verfolgten EUR Credit Benchmarkindizes zu beobachten. Sowohl im Non-Financials Bereich (Investment Grade: -2 BP auf 112 BP; ...

