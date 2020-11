DJ DIHK-Umfrage: Liquiditätsengpässe bei jedem fünften Unternehmen

BERLIN (Dow Jones)--Infolge der Corona-Krise berichtet jedes fünfte deutsche Unternehmen (19 Prozent) von akuten Liquiditätsengpässen. Von ähnlichen Nöten berichtet jeder fünfte Maschinenbauer und sogar jeder vierte Kfz-Bauer, wie eine Sonderauswertung der Herbst-Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) unter knapp 30.000 Unternehmen ergab. 27 Prozent der Maschinenbauer verzeichnen einen Rückgang des Eigenkapitals, im Kfz-Bau sind es sogar 37 Prozent, in der Gesamtwirtschaft 28 Prozent.

Insgesamt beklagen 43 Prozent der Betriebe im Maschinenbau und 37 Prozent der Kfz-Bauer eine schlechte Geschäftslage - deutlich mehr als in der Gesamtwirtschaft mit 29 Prozent. Nachfragerückgänge führen zu Einnahmeausfällen und drücken so auf die Finanzlage vieler Industrieunternehmen. Folglich plant knapp die Hälfte der Kfz- und Maschinenbauer, im kommenden Jahr weniger zu investieren. In der Gesamtwirtschaft sind es 34 Prozent. Das sei auch für die eng verbundene Zuliefererindustrie ein großes Problem. Es komme zu Nachfrageausfällen im gesamten Netzwerk , etwa auch bei Metallproduzenten oder der Gummi- und Kunststoffindustrie.

Wenn Unternehmen in der aktuellen Situation keine Vorfinanzierung mehr erhalten, droht laut den Konjunkturexperten die Gefahr, dass Unternehmen sogar trotz vorhandener Nachfrage nach ihren Produkten ums Überleben kämpfen müssen. Der DIHK fordert deshalb, das Eigenkapital der Unternehmen zu stärken und schlägt dazu eine Fondslösung in Form eines Public-Private-Partnership vor. "So ein Modell versetzt die Unternehmen womöglich in die Lage, mehr in zukünftige Geschäfte investieren zu können als es ihnen in der Corona-Krise derzeit überhaupt möglich ist."

Der DIHK und auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordern die Bundesregierung zudem auf, die steuerliche Verlustrechnung weiter auszubauen. Diese sei gerade in Krisenzeiten ein "zielgenaues Instrument, um die Liquidität und den Fortbestand der Unternehmen zu sichern", schrieb BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang an Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). In dem Brief, der dem Handelsblatt vorliegt, macht sich Lang für eine Anhebung der Höchstgrenze des Verlustrücktrags und eine Ausweitung des Rücktragszeitraums auf mindestens zwei Jahre stark.

