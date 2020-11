Hamburg (ots) - Markus Schlosser ist neuer Leiter des Geschäftsbereichs Public Sector von Sopra Steria. Darüber hinaus beruft ihn der Vorstand in die Geschäftsleitung der Management- und Technologieberatung. Markus Schlosser übernimmt beide Positionen von Bernd Baptist, der das Unternehmen verlassen hat. Schlosser wird das Profil von Sopra Steria als Digitalisierungspartner der öffentlichen Verwaltung schärfen und die Position als eines der führenden Beratungsunternehmen von Bund, Ländern und Kommunen vorantreiben.Markus Schlosser verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Beratung von Ministerien, Behörden und weiteren Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung. Seit 2008 ist er für Sopra Steria in verschiedenen Rollen im Geschäftsbereich Public Sector tätig. Zuletzt verantwortete er das Beratungsgeschäft für den Bund und die Länder.Davor war Markus Schlosser lange Jahre in verschiedenen Managementpositionen für das IT-Beratungsunternehmen CSC tätig, zuletzt in der Rolle des Sales Director Public Services. Der studierte Elektro- und Informationstechniker startete seine berufliche Laufbahn im Luft- und Raumfahrtsektor. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt in der Nähe von Bonn."Markus Schlosser hat zusammen mit seinem Team einen entscheidenden Anteil daran, dass Sopra Steria heute eines der führenden Beratungsunternehmen der öffentlichen Verwaltung ist. Seine Expertise und seine Erfahrung werden uns helfen, unsere Position als wichtiger Ansprechpartner von Bund, Ländern und Kommunen auszubauen", sagt Urs M. Krämer, CEO von Sopra Steria.BildmaterialPortrait Markus Schlosser (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ff3.hqlabs.de%2FHelper%2Fdownload_helper.aspx%3FmailingId%3D4791703%26key%3D87f109dc22a4de463479c40a5f5d3f82c9c750dc%26file%3D654539&data=04%7C01%7Cnils.ritter%40soprasteria.com%7Cc306bc3d9a7d4ffc680108d8800b6406%7C8b87af7d86474dc78df45f69a2011bb5%7C0%7C0%7C637400134259089433%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=FPDVC%2B1ZuPmPBJDD0i5QZbKEJ4jZoKT7aYTUrvCC9cw%3D&reserved=0)Pressekontakt:Sopra Steria:Nils RitterTel.: +49 (0) 40 22703-8801E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comFaktor 3:Eva KleinTel.: +49 (0) 40 679446-6174E-Mail: e.klein@faktor3.deOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50272/4753048