Das bunte iPhone 5c hat Apple von 2013 bis 2015 verkauft. Jetzt bereitet sich der Hersteller auf die Einstellung des Supports vor. Das iPhone 5c steht vor dem Ende seiner Karriere als eines der am schlechtesten verkauften Smartphones des Herstellers aus dem kalifornischen Cupertino. Denn sein Verkaufsende jährt sich in diesem Herbst zum fünften Mal. Damit gibt der iPhone-Hersteller die Pflege des Geräts auf. So transparent lässt Apple Geräte sterben Wenn Apple Geräte nicht mehr pflegen will, geht der Konzern sehr ...

