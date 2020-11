Der DAX hat am Mittwoch tief im Minus eröffnet, kurzzeitig die 12.000-Punkte-Marke zurückerobert und notiert nun rund ein Prozent tiefer bei etwa 11.970 Punkten. Nachdem sich in den USA kein klarer Sieger der US-Wahl andeutet, herrscht Angst vor einer Schlammschlacht.Amtsinhaber Donald Trump sprach bereits von "Wahlbetrug" und kündigte an, vor dem obersten US-Gericht die Auszählung weiterer Stimmen stoppen zu wollen. Es ist das denkbar schlechteste Szenario für die Börsen. Bis Klarheit über die ...

