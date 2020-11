Die enorm starke Korrektur der JinkoSolar-Aktie scheint ein Ende gefunden zu haben. In den letzten beiden Tagen hat der Wert wieder satte zehn Prozent Plus gut gemacht. Verantwortlich dafür könnte der Konkurrent SolarEdge sein. Das Unternehmen enttäuschte gestern mit seinen Quartalszahlen auf ganzer Linie, sodass Anleger jetzt eher auf die Alternative JinkoSolar zurückgreifen.DER AKTIONÄR berichtete bereits über die starke Korrektur der JinkoSolar-Aktie Ende September. Nachdem die Aktie am 21. Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...