Die Addiko Bank hat in den ersten neun Monaten 2020 einen Nettoverlust von 6,4 Millionen Euro geschrieben. Das war dank eines Gewinns im dritten Quartal um die Hälfte weniger als zum ersten Halbjahr (Verlust 12,2 Mio. Euro). In den ersten drei Quartalen 2019 hatte die Bank 23,4 Mio. Euro Nettogewinn gemeldet. Die Unsicherheiten in der Coronakrise haben die Kredit-Risikokosten und Rückstellungen neuerlich ...

