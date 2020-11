HelloFresh (WKN: A16140) glänzt einmal mehr mit extrem guten Zahlen. Der Gewinn im dritten Quartal hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Trotzdem lag der Aktienkurs zum Handelsschluss (3.11.2020) 1,35 % niedriger als am Vortag. Und das eigentlich ganz ohne Grund. Denn die Geschäfte könnten kaum besser laufen. Die Ergebnisse lagen im Rahmen dessen, was bereits vor zwei Wochen angekündigt worden war. Lohnt es sich jetzt also, die Aktie zu kaufen? Schauen wir uns dazu die jüngsten Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...