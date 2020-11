Gold hat kurz vor der US-Wahlentscheidung noch einmal mit Kurszuwächsen geglänzt. Hier stellt sich nun die Frage, ob das ein Vorbote für "Save Heaven"-Szenarien sind, oder die Erholung nur die Ruhe vor dem nächsten Abwärtsschub ist. Was der Chart dazu sagt, erfahren Sie in diesen Zeilen bzw. in der Videobesprechung der tickenden Charts mit Tickmill-Analyst Mike Seidl. Gold als Save Heaven im Umfeld der US-Wahl? Tickmill-Analyse: Wochenverlauf im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...