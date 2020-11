Der Dollar legt derweil zu, weil er als weltweite Reservewährung in unsicheren Zeiten oft nachgefragt wird.Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch angesichts des weiter unsicheren Ausgangs der US-Wahlen etwas unter Druck geraten. Am Vormittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1682 Dollar und damit etwas weniger als am Vortag. Auch gegenüber dem Schweizer Franken gibt der Euro etwas nach im Vergleich zum Vortag und notiert bei 1,0672 Franken. Ein Dollar kostet derweil 0,9135 Franken.

