Köln (ots) - Diese beiden Nordic Noir-Thriller sind nichts für schwache Nerven: Eingebettet in ein spektakuläres Setting der tief verschneiten und rauen Küstenlandschaft Norwegens ermittelt das Team um den stoischen Provinz-Polizisten Wisting in zwei hochspannenden Fällen, deren zahlreichen unvorhergesehene Wendungen den Zuschauer kaum zu Atem kommen lassen. Die Thriller basieren auf den gleichnamigen Bestsellern von Jørn Lier Horst, der selber jahrelang bei der Kriminalpolizei arbeitete. Die nahbaren und authentischen Figuren fügen sich perfekt ein in die düstere nordische Atmosphäre und transportieren Hochspannung vom Feinsten.Neben dem charismatischen Scandic-Noir-Ermittler Kommissar Wisting (Sven Nordin) überzeugt in "Eisige Schatten" Hollywood-Star Carrie-Anne Moss ("Matrix") in der Rolle der FBI-Agentin Magge Griffin. In "Jagdhunde", dem zweiten Teil der Thriller-Reihe, die nicht nur Fans des Nordic Noir-Kinos begeistern wird, brechen schwere Zeiten für Hauptkommissar William Wisting an: Er gerät unter Verdacht, bei einem Fall die Beweise manipuliert zu haben.Kommissar Wisting - alle vier Spielfilme: Eisige Schatten (1+2) und Jagdhunde (1+2) erscheint ab 13.November digital, auf DVD und Blu-ray.Ab sofort steht der Trailer bereit.Hier finden Sie zur Vorbereitung Ihrer Beiträge die Links zum Verlinken und Einbetten:Trailer zum Verlinken:https://youtu.be/DjW2mSE0SDoTrailer zum Einbetten:https://www.youtube.com/embed/DjW2mSE0SDoEisige Schatten Teil 1+2:In dem kleinen Dorf Larvik wird eine verweste Leiche gefunden. Bei der Obduktion wird zum Entsetzen von Kommissar Wisting (Sven Nordin) und seinem Team eine Spur zu dem seit 20 Jahren verschwundenen amerikanischen Serienmörder Robert Godwin aufgedeckt, der mehr als 7 Frauen ermordet hat. Um das Team bei ihren Ermittlungen zu unterstützen, reisen die FBI-Special-Agents Magge Griffin (Carrie-Anne Moss) und ihr Kollege an. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, als die Tochter Line Wisting (Thea Green Lundberg) dem Serienmörder unwissentlich gefährlich nahekommt.Jagdhunde Teil 1+2:Kommissar Wisting wird von dem Anwalt des verurteilten Frauenmörders Vidar Haglund (Christoffer Staib) bezichtigt, damals die Beweise so manipuliert zu haben, dass sein Mandant seit 17 Jahren Unschuldig im Gefängnis sitzt. William Wisting wird vorerst suspendiert. Unterdessen verschwindet die Bloggerin Linnea Kaupang (Thea Sofie Loch Næss), die erst vor kurzem wegen eines Stalkers Anzeige gegen Unbekannt erstattet hatte. Linneas Eltern wenden sich in ihrer Verzweiflung an Kommissar Wisting, der sofort mit der Suche beginnt.ProduktinformationKommissar WistingEisige Schatten (1+2)Jagdhunde (1+2)- Veröffentlichung: 13.11.2020- Produktionsland: Norwegen- Produktionsjahr: 2019- Genre: Thriller/Crime- Medium: DVD, Blu ray, VoD- UVPDVD: 18,99 EUR- UVP Blu-ray: 19,99 EUR- Best-Nr.DVD: 9901P0008778-01- Best-Nr. Blu-ray: 9901P0008778-02- EANDVD: 4042999129733- EAN Blu-ray: 4042999129740- Laufzeit: ca. 4x90' Min.- BildformatDVD und Blu-ray: 16:9- Tonformat: Dolby Digital 5.1 / 2.0 Deutsch, OV (Norwegisch, Englisch), Hörfilmfassung (AD)- FSK: Ab 12 Jahren- Untertitel: Deutsch für Hörgeschädigte- Extras / Bonus: -- VerpackungDVD: 2-Disc-Softbox- Verpackung Blu ray: 1-Disc-Softbox