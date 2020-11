München (ots) -- Sechs neue Folgen der Doku-Soap- Corona-Einschränkungen auf Hawaii und zahlreiche Heimwerker-Projekte- Ausstrahlung ab Mittwoch, 25. November 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI Die Corona-Pandemie macht auch vor den Toren Hawaiis nicht halt und so sitzen Konny und Manu Reimann schon seit einigen Wochen auf der Insel fest. Kein Problem für die Heimwerkerkönige, denn es gibt schließlich vieles zu tun. In den neuen Folgen der RTLZWEI-Doku-Soap "Die Reimanns" packen die Auswanderer wieder ordentlich an, um ihr trautes Heim auf Hawaii noch schöner zu gestalten. Doch die Trennung von ihren Kindern und Enkeln schmerzt sehr. Bleibt das Internet die einzige Verbindung zu Janina, Jason und den Enkeln?Auch Konny und Manu Reimann sitzen wegen der Covid-Pandemie auf Hawaii fest und können die Insel nicht verlassen. Für Konny kein Problem, denn es gibt wieder einiges auf dem Grundstück zu tun. Doch eigentlich wollte Janina mit Coleman und Charlie zu ihren Eltern kommen. Kann die Tochter einreisen und wird die Familie den Muttertag gemeinsam feiern können?Einschränkungen hin oder her - für Konny hat das lange Warten auf seinen neuen Bagger endlich ein Ende. Doch die Freude darüber wird schnell getrübt - scheinbar wurde die Verschiffung von Deutschlang zu den Reimanns auf Hawaii nur bis zum Hafen geplant. Ein nerviger Spießrutenlauf beginnt. Können Konny und Manu den Transport die steile Einfahrt zum Haus hinunter organisieren?Neuer Anstrich für das traute Eigenheim! Konny kümmert sich ohne Rücksprache mit seiner Frau um die Farbe und die erste Wand erstrahlt bereits in einem neuen Blau. Kommt der neue Look fürs Haus bei Manu gut an und war das Blau die richtige Wahl?Die Doku-Soap wird von just5media GmbH produziert.Ausstrahlung ab Mittwoch, 25. November 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TVNOW (https://www.tvnow.de/shows/die-reimanns-2550) verfügbar.Über "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben"Das beliebte deutsche Auswanderer-Paar Konny und Manu Reimann wanderte im Jahr 2004 von Deutschland nach Texas aus. Inzwischen leben die beiden auf Hawaii, genauer auf der Insel O'ahu. Die Reimanns haben viel Gewicht verloren und leben ihren persönlichen "American Dream" nun fitter und gesünder denn je. RTLZWEI zeigt in neuen Folgen der Doku-Soap das ereignisreiche Leben der sympathischen Auswanderer im "Aloha State".Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100858912