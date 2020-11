Hamburg (ots) - Anja Würzberg ist neue Leiterin des Radioprogramms NDR Kultur. Sie übernimmt ihre neue Aufgabe an der Spitze der NDR Hörfunkwelle von Barbara Mirow, die in den Ruhestand gegangen ist. Neue Musikchefin ist Bettina Taheri-Zacher. Sie folgt auf Michael Schreiber, der ebenfalls in den Ruhestand gegangen ist.NDR Programmdirektorin Hörfunk Katja Marx: "Barbara Mirow und Michael Schreiber haben NDR Kultur seit dem Neustart des Programms vor 17 Jahren nachhaltig geprägt, als gefragten Kulturpartner und erfolgreichen Kulturveranstalter im Norden etabliert. Dafür danke ich beiden herzlich. Mit Anja Würzberg und Bettina Taheri-Zacher hat NDR Kultur nun zwei engagierte Führungskräfte gewonnen, die für Crossmedialität und eine agile Führungskultur stehen. Beiden wünsche ich viel Erfolg. Auf unsere gemeinsame Arbeit an der Zukunft unseres Kulturprogramms freue ich mich."Anja Würzberg studierte Evangelische Theologie und Journalistik. Beim NDR war sie u.a. persönliche Referentin des Intendanten, Leiterin der Fernsehredaktion Religion und Gesellschaft und stellvertretende Leiterin der Abteilung Dokumentation und Reportage.Die studierte Musikerin Bettina Taheri-Zacher leitete zuletzt die Programmgruppe Musik & Produktion bei SR 2 KulturRadio. Zuvor war sie Musikchefin bei Klassik Radio Deutschland.NDR Kultur ist das Radioprogramm für Klassik- und Kulturinteressierte in Norddeutschland. Zudem pflegt NDR Kultur Partnerschaften mit 170 norddeutschen Kultureinrichtungen. NDR Kultur erreicht in Norddeutschland täglich 247.000 Hörerinnen und Hörer. Bundesweit sind es täglich 276.000. Zum weitesten Hörerkreis von NDR Kultur zählen bundesweit 1,80 Millionen Menschen (Media-Analyse 2020 Audio II, Tagesreichweite Mo-Fr).Fotos unter www.ARD-Foto.de (http://www.ARD-Foto.de)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040 / 4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4753171