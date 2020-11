Köln (ots) - Drei direkte Duelle. Eine große Finalshow. Und am Ende: ein König. Es ist der Dreikampf des Jahres: Die drei Comedy-Giganten Mario Barth, Oliver Pocher und Chris Tall treten an zum wohl lustigsten Kräftemessen im Showbusiness. In der neuen vierteiligen Live-Eventshow "Der König der Kindsköpfe" liefern sich die drei Top-Comedians ab dem 1. Dezember 2020 um 20:15 Uhr einen erbitterten Kampf um die Frage: Wer ist der Beste, der Stärkste, der Größte - kurz: Wer ist der einzig wahre König der Kindsköpfe? Alle Drei sind mit einem Riesenselbstbewusstsein ausgestattet und lassen sich ungern die Butter vom Brot nehmen - insbesondere nicht von ihren Comedy-Kollegen. Sie begeistern ein Millionenpublikum und teilen gerne aus, doch können sie auch einstecken?In den ersten drei Shows kämpfen jeweils zwei der drei Comedy-Superstars im direkten Duell um den Sieg des Abends. Der dritte Comedian im Bunde ist nicht unbeteiligt, im Gegenteil - er hostet die jeweilige Show und denkt sich alle Aktionen und fiesen Challenges, denen sich die beiden Comedy-Kollegen stellen müssen, aus. Gemein? Vielleicht. Den Anfang macht Oliver Pocher mit der ersten Live-Show, Mario Barth moderiert Show 2 und Chris Tall die dritte Ausgabe.Der Sieger einer Duell-Folge gewinnt nicht nur den Showabend, sondern sichert sich auch einen klaren Vorteil für das große Finale am 22. Dezember. Wer den finalen Dreikampf - moderiert von keiner geringeren als Laura Wontorra - für sich entscheidet, gewinnt die Staffel und wird zum König der Kindsköpfe gekrönt."Der König der Kindsköpfe" ist eine Eigenentwicklung aus dem Hause RTL, produziert werden die vier Folgen von der Constantin Entertainment GmbH. Verantwortlich für die Live-Shows sind Nico Rossmann und Cedric Theisen unter der Leitung von Markus Küttner, RTL-Bereichsleitung Unterhaltung/Daytime.Pressekontakt:Leyla KarsakRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221-456 74233leyla.karsak@mediengruppe-rtl.deYvonne WagnerRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221-456 74225yvonne.wagner@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4753190