Bonn (www.anleihencheck.de) - Was die Rendite angeht, haben US-Anleihen im Vergleich zu Bonds aus anderen großen Währungsräumen die Nase vorne, so die Analysten von Postbank Research.Der Vorsprung zehnjähriger US-Treasuries gegenüber deutschen Bundesanleihen habe sich auf zuletzt rund 1,5 Prozentpunkte ausgeweitet, der höchste Stand seit März. Der Abstand werde nach den US-Wahlen kaum kleiner werden. Während die Europäische Zentralbank ihre Anleihekäufe ausweiten dürfte und so für anhaltend niedrige Renditen sorge, könnte ein neues Fiskalpaket in den USA die laufende Verzinsung von US-Dollar-Anleihen nach oben treiben. ...

