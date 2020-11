Wien (www.anleihencheck.de) - Die US-Wahlen sind geschlagen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Auszählung der Stimmen sei im Gang. Bis jetzt seien 396 von 538 Wahlmänner vergeben, Biden komme auf 223, Trump auf 211 (Stand 07:10 Uhr). Das Rennen um die US-Präsidentschaft werde knapper als die Umfragen vorausgesagt hätten. Das Zünglein an der Waage seien die sogenannten "Blue wall"-Staaten Michigan, Wisconsin und Pennsylvania. Ein Sieg in diesen drei Staaten würde ausreichen, um Biden einen Sieg im Wahlkollegium zu bescheren. Aufgrund der Pandemie sei noch nie mit so vielen Wahlkarten gewählt worden, auch die allgemeine Wahlbeteiligung sei hoch. Die Auszählung der Stimmen werde sich noch den ganzen Tag - wenn nicht noch länger - ziehen. Parallel würden die Kongresswahlen stattfinden. Die Demokraten hätten die Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigen können, ob im Senat die Republikaner die Mehrheit bekämen, sei noch offen; diese schienen aber besser abzuschneiden als sich das bisher gezeigt habe. Das Ergebnis sei für die Ausgestaltung des nächsten Fiskalpakets von Bedeutung. ...

