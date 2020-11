DJ Norsemont Mining vor Abschluß einer Bodenbildungsphase? Deutet sich eine Turnaroundformation an?

DGAP-Media / 2020-11-04 / 10:47 *Norsemont Mining vor Abschluß einer Bodenbildungsphase? Deutet sich eine Turnaroundformation an? * *Bei Ausbruch über den Widerstand um 1 Euro startet Rallye! CEO Marc Levy spricht im Exklusivinterview von spektakulären Explorationsaussichten.* Die Aktie des Goldexplorationsunternehmens *Norsemont Mining (ISIN: CA65652P1080; WKN: A2DN0Z)* befindet sich seit 5 Wochen in einer größeren Korrekturbewegung, die sich aber nun ganz offensichtlich ihrem Ende entgegenneigt. Nach einem heftigen Kursanstieg in den zurückliegenden Monaten gab es augenscheinlich Bedarf für Gewinnmitnahmen auf breiter Front. Das Papier fiel von 1,70 Euro in der Spitze bis auf 0,70 Euro am Freitag vergangener Woche. Fundamentale Gründe für einen solchen Einbruch existieren freilich nicht - im Gegenteil, die Gesellschaft ist weiter auf erfolgversprechendem Kurs. Es scheint plausibel, daß im Bereich von 0,70 Euro ein charttechnischer Boden gefunden wurde, der unbedingt einen Turnaround bis zunächst zum Widerstand bei 1 Euro erlaubt und im Falle eines Überwindens dieser vorläufigen Zielzone sofortiges Rallyepotential bis zu den _All-time-Highs_ um 1,70 Euro freisetzen könnte. Das Upside-Szenario dieses Papiers ist gewaltig, selbst wenn die Supportlinie bei 0,70 Euro im Kontext einer möglichen Doppelbodenbildungsphase noch einmal angetestet werden sollte. Für Nachkäufe und strategische Neuinvestments eignet sich die aktuelle Bewertung jedenfalls. Unsere Redaktion hat mit Norsemont-CEO Marc Levy ein Exklusivinterview geführt, das wir Ihnen im Anschluß im Wortlaut präsentieren. Levy bestätigt im Gespräch alle positiven Extrapolationen der letzten Monate und setzt sogar noch einen drauf: "_Es wird Ihnen schwer fallen, eine ähnliche Gelegenheit mit 5,5 Millionen Unzen Goldäquivalent auf diesem Niveau der Marktkapitalisierung mit einem Weltklasse-Team und einer solch beeindruckenden Erfolgsbilanz zu finden. Das Team hat Milliarden an Wert aufgebaut und beabsichtigt, Norsemont in den nächsten Jahren erheblich auszubauen." (Zitat aus Interview)_ *Ferner beschreibt Levy das Projekt als "Top Tier Asset"! * Das Choquelimpie-Projekt ist ein früheres Projekt im Distriktmaßstab mit einer Fläche von 5.757 ha. Das Projekt befindet sich 185 km östlich der Stadt Arica auf einer Höhe von 4.600 bis 4.900 Metern in der Region Arica-Parinacota im Norden Chiles. Die vorhandene Datenbank historischer Bohrungen ist umfangreich und umfasst über 123.000 m Bohrungen in 76 Diamantkernlöchern, 1657 Umkehrlochbohrungen und 147 Sprenglöchern. Diese Bohrlöcher umfassen dichte Bohrungen (<20 Meter Abstand) in den Bereichen mit identifizierter Mineralisierung und potenziellen Ressourcen sowie breitere Explorationsbohrungen in mehreren Zielen innerhalb des Distrikts. Die Überarbeitung dieser umfangreichen Datenbank und der vorhandenen Bohrmaterialien ist derzeit im Gange. *Zu den historischen Bohrhighlights in der Choque Pit gehören:* *- *DH 12: 2 m von 18,963 g / t Au, 163 g / t Ag, 0,8% CU - DH 550: 4 m 5,7 g / t Au, 980 g / t Ag - DH877: 4 m 7,35 g / t Au, 223,5 g / t Ag - DH917: 8 m 7 g / t Au, 26 g / t Ag, 0,45% Cu - DH1005: 4 m 3,25 g / t Au, 145 g / t Ag, 2,7% Cu - DH939: 14 m 8,2 g / t Au, 2 g / t Ag - DH109: 20 m 6,7 g / t Au, 5 g / t Ag, 0,2% Cu *Zu den historischen Höhepunkten der Bohrungen in Suri Pit gehören:* *- *DH977: 2 m 340 g / t Au, 127 g / t Ag, 4% Cu - DH967: 2 m 13 g / t Au, 62 g / t Ag, 0,5% Cu - DH101: 8 m 30,8 g / t Au, 1.695 g / t Ag - DH967: 6 m 7 g / t Au, 164 g / t Ag, 3,9% Cu - DH342: 6 m 9,66 g / t Au, 7,6 g / t Ag - DH965: 10 m 23,6 g / t Ag, 55,6 g / t Ag, 1,35% Cu - DH971: 16 m 7,24 g / t Au, 21,3 g / t Ag Es gibt 5 offene Gruben aus dem Bergbau von 1990-1992, von denen die größte die Choque-Grube ist, in der der größte Teil des abgebauten Erzes im Zeitraum 1990-1992 gefördert wurde. Es wurden 6 zusätzliche epithermale Ziele identifiziert, alle mit einigen Bohrungen und Abschnitten einer anomalen Gold-Silber-Mineralisierung. In den späten 1980er und frühen 1990er Jahren produzierte ein Joint Venture zwischen Royal Dutch Shell Plc, Northgate und Citibank ungefähr *400.000 Unzen Gold* und 2 Millionen Unzen Silber. Diese Erze wurden aus den oberen Ebenen der Choque-Grube abgebaut. Explorationsbohrungen wurden in ungefähr 5 Quadratkilometern des Projektgebiets durchgeführt, während es ungefähr 27 Quadratkilometer hydrothermale Veränderungen gibt, die alle angegebenen Zielgebiete über eine Streichenlänge von 8 Kilometern umfassen. *Es ist offensichtlich, dass bei Choquelimpie noch erhebliches Potenzial unerforscht ist.* Auf dem aktuellen Bewertungsstand besitzt die Aktie in diesem und nächsten Jahr einen weit überdurchschnittlichen Steigerungshorizont. Das dürfte aber mit Blick auf die kommende Unternehmensentwicklung erst der Anfang sein. Goldminenaktien von der Qualität Norsemont Mining Inc. gibt es nur noch eine Handvoll und schon gar nicht zu den aktuell günstigen Einstiegspreisen. Anleger, die jetzt beherzt zugreifen, haben die Chance auf erhebliche Kursvervielfachungen in den kommenden Monaten und Jahren, denn das Mastermind hinter diesem Explorer - Marc Levy - macht bekanntlich keine halben Sachen. Der haussierende Goldpreis tut sein übriges. Marc Levy geht nach gründlicher Analyse der vorliegenden Daten davon aus, dass die historischen Fördermengen nur die Spitze eines immens großen Eisbergs gewesen sind. Vielmehr liege das eigentliche Potential der Mine bei mindestens *10, vielleicht sogar 20 - 30 Millionen Unzen Gold *und wäre damit eine absolute Weltklasselagerstätte. *Interview mit Marc Levy, CEO von Norsemont Mining * *Frage: Bitte beschreiben Sie uns Ihr Choquelimpie-Projekt im Detail. Was sind die Vorteile dieser Ressource, warum gab es in den letzten Jahren eine lange Unterbrechung der Explorationstätigkeiten?* Antwort: Diese Art von Projekten ist knapp. Wir besitzen mit Choquelimpie eine historische Ressource, die 5,5 Millionen Unzen Goldäquivalent bei einem Cutoff von 0,3 Gramm aufweist. Die Mine war zu ihrer aktiven Zeit der drittgrößte Goldproduzent in Chile und produzierte über 415.000 Unzen Gold. Das Grundstück wurde aber außerhalb der beiden Hauptgruben nur begrenzt erkundet. Weitere 27 km² mit hydrothermalen Veränderungen müssen noch gebohrt werden. Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um unsere Reputation und die Größe der Kaution zu erhöhen. Denken Sie daran, dass der größte Teil der Bohrungen auf die ersten 70 Meter in der Nähe der Oberfläche konzentriert war und in der Tiefe und entlang des Streichens ungetestet bleibt. Daher gibt es erhebliche Chancen, diese Ressource zu vervielfachen. _Wir haben auch eine kleine Überraschung für unsere Aktionäre. Von 2006 bis 2008 hatte Rio Tinto die Liegenschaft als Option ausgewählt und kam zu dem Schluss, dass wahrscheinlich ein Kupfer-Gold-Porphyr in der Tiefe existiert. Der Vergleich stammt aus der Lepanto-Lagerstätte auf den Philippinen. (19,8 Moz AU und 9,9 B lb Cu, im Besitz von LCMC und Goldfields). Norsemont beabsichtigt, einige tiefe Löcher zu bohren, um dieses Ziel zu testen._ _Die gesamte bisherige Infrastruktur, die für die Produktion von Gold und Silber erforderlich ist, befindet sich vor Ort und wird seit dem Stillstand gepflegt und gewartet. Die Kosten für den Austausch der Infrastruktur allein sind höher als die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens._ *Frage: Sie haben eine Finanzierung in Höhe von 2,3 Mio. USD angekündigt. Dies ist ein Zeichen des Kapitalmarktvertrauens. Sind in naher Zukunft größere Placements geplant?* _Antwort: Das Unternehmen hat über 15 Millionen US-Dollar an Eigenkapitalfinanzierungen abgeschlossen, die letzte wurde institutionell zu 1,60 US-Dollar pro Anteil gezeichnet. Wir sind vorerst voll finanziert. Wir beabsichtigen, so bald wie möglich mit der Exploration zu beginnen, wenn die Covid-Beschränkungen aufgehoben sind. Wir haben nicht vor, kurzfristig zusätzliches Kapital aufzunehmen._ *Frage: Bitte beschreiben Sie uns die Vorteile der Region Chile im Detail.* _Antwort: Chile befindet sich in einer geopolitisch stabilen Bergbauregion. Es hat eine lange Geschichte im Bergbau und wurde im Investment Attractiveness Index des Fraser Institute seit Jahrzehnten durchweg unter die Top 10 gewählt. Chile ist die Nummer 1 in der weltweiten Kupferproduktion._ _Die meisten Top-Unternehmen des Bergbaus betreiben Projekte in Chile. Dies schließt Barrick, Rio Tinto, Yamana, Anglo, Free Harbour, Goldfields, Glencore ein und die Liste ist länger und länger._ _In Nordchile zu sein, bietet Norsemont einige zusätzliche Anreize. Die Regionen Arica und Parinacota locken mit erheblichen Steuervorteilen._ _* Die industrielle Freihandelszone von Arica befindet sich nahe der Grenze zwischen Chile, Peru und Bolivien_ _* Das "Arica-Gesetz", wie es in Chile genannt wird, definiert Steuern und Zölle, die das Wirtschaftswachstum in der Region fördern sollen._ _* Unternehmen, die in der Freihandelszone von Arica registriert sind, haben Anspruch auf:_ _i) 100% Befreiung von der Körperschaftsteuer._ _ii) 100% Befreiung von den Zöllen._ _* Das Arica-Gesetz sieht eine Gutschrift von 30% für Investitionen in physische Vermögenswerte (Bau, Maschinen und Geräte) vor und erhöht sich auf eine Gutschrift von 40% für Investitionen in Bau- oder Immobilieninvestitionen in der Provinz Arica - Parinacota._

