Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag nach einem schwachen Börsenauftakt einen deutlichen Schwenk in die Gewinnzone vollbracht. Der heimische Leitindex ATX tendierte gegen 10.40 Uhr mit plus 0,86 Prozent bei 2.163,09 Zählern.Die sich in den USA abzeichnenden Unsicherheiten rund um den Ausgang bei den Präsidentschaftswahlen dürften für starke Schwankungen an den Börsen diesseits des Atlantiks verantwortlich ...

