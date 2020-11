FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.11.2020 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COATS GROUP PRICE TARGET TO 70 (65) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS IAG PRICE TARGET TO 200 (270) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA RAISES LLOYDS TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 30 (26) PENCE - JEFFERIES RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 860 (730) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2250 (2740) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS EVRAZ PRICE TARGET TO 510 (520) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 55 (60) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('UW') - TARGET 1250 (840) P - JPMORGAN RAISES ROYAL MAIL TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 374 (253) PENCE - LIBERUM RAISES GEM DIAMONDS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 60 (30) PENCE - LIBERUM RAISES LAND SECURITIES TO 'BUY' ('HOLD') - MORGAN STANLEY RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1537 (1471) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS IWG PRICE TARGET TO 300 (325) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SPIRE HEALTHCARE TO 'OUTPERFORM'('SECTOR PERFORM') TARGET 169 (115)P - RPT/GOLDMAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2050 (2360) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 106 (108) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 305 (318) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de