DJ Scholz: Wahlen sind erst nach Auszählung aller Stimmen beendet

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat nach der vorzeitigen Ausrufung Donald Trumps zum US-Wahlsieger auf der Auszählung aller Stimmen bestanden. "Die USA haben gewählt, aber das Wahlsystem ist so komplex, dass wir immer noch nicht genau wissen, wer nun tatsächlich diese Wahl gewonnen haben wird", sagte Scholz in einem Videostatement vor einer Konferenz der EU-Finanzminister.

Scholz betonte, es gehe gerade jetzt darum, Europa stark zu machen. "Die USA werden für uns ein wichtiger Partner bleiben, egal, wie die Wahlen nun am Ende ausgehen werden - allerdings wichtig für uns ist, dass alles ausgezählt wird, und dass wir am Ende dann auch ein klares Ergebnis haben, dass sich aus demokratischen Wahlen in demokratischen Prozeduren ergibt", betonte der SPD-Politiker, der zurzeit den Vorsitz des EU-Finanzministerrates führt.

Scholz verwies auf gemeinsame Werte, die die Europäer mit den USA verbänden und betonte die Bedeutung der Vereinigten Staaten für die heutige Art, in Deutschland zu leben. Werte wie Menschenrechte, Freiheit und Demokratie verbänden beide immer miteinander. Gerade im Hinblick auf die Entwicklung der Vereinigten Staaten in der internationalen Politik habe die EU aber "allen Grund", darauf zu bestehen, dass Europa seine eigene Kraft entfalte. Es gehe um europäische Souveränität. Nötig seien eine regelbasierte Weltordnung und Multilateralismus.

