Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - - Die Ei- und Samenbank in Barcelona hat sich mit dem führenden Labor für Reproduktionsgenetik zusammengetan, um alle ihre Ei- und Samenspender mit dem CGT-Exome-Test zu analysieren- Der Test weist DNA-Mutationen nach, die mit Missbildungen, geistiger Behinderung oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei den Nachkommen in Verbindung gebracht werden- 63% der Bevölkerung ist Träger rezessiver MutationenDie Fertibank Eizellen- und Samenbank hat eine Vereinbarung mit dem führenden Labor für Reproduktionsgenetik Igenomix getroffen, um alle ihre Eizellen- und Samenspender mit dem genetischen Test CGT Exome zu analysieren. Es handelt sich um den vollständigsten und strengsten genetischen Kompatibilitäts- und Carriertest auf dem Markt.Dieser Gentest weist Mutationen in bestimmten Genen nach, die zu Missbildungen, geistiger Behinderung, Blindheit, Mobilitäts- und Koordinationsproblemen oder Herz-Kreislauf-, Atem- und Verdauungskrankheiten bei den Nachkommen von Frauen und Paaren führen können, die mit Hilfe einer Ei- und/oder Samenspende ein Kind bekommen möchten.Der CGT-Exome-Test von Igenomix identifiziert monogene Anomalien durch Massensequenzierung. Dies ermöglicht die Analyse von über 1.500 Genen und den Nachweis von über 30.000 Mutationen, die mit mehr als 1.600 monogenen Erkrankungen in Ei- und Samenspenderkandidaten assoziiert sind.Assistierte Reproduktion mit SpendereizellenBei Paaren, die sich einer Behandlung zur assistierten Reproduktion unterziehen und eine Ei- und/oder Samenzellspende benötigen, ermöglicht das CGT-Exome-Screening die Kombination der genetischen Information der SpenderInnen mit der genetischen Information des Paares, das die gespendeten Keimzellen erhält. Auf diese Weise kann Fertibank die perfekten Spenderinnen und Spender für alle in Behandlung befindlichen Paare auswählen und die genetische Übereinstimmung ermitteln, die ihre Chancen auf gesunde Nachkommen maximiert. Das ist daher wichtig, da etwa 63 % der Menschen Träger rezessiver Mutationen sind.Die genetischen Screenings gewährleisten Qualität und Sicherheit beim Spenderauswahlverfahren der Fertibank und es ist die beste Möglichkeit für Patienten, die assistierte Reproduktion nutzen, ihre Chancen auf genetisch gesunde Nachkommen zu verbessern.Informationen zu Fertibank:Fertibank verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Bereitstellung kryokonservierter biologischer Proben von höchster Qualität für assistierte Reproduktionsbehandlungen und arbeitet mit zahlreichen Kliniken und Krankenhäusern auf der ganzen Welt zusammen:www.fertibank.com (http://www.fertibank.com/)Pressekontakt:Sergio Vicente,+34651852995,sergio@v3rtice.comOriginal-Content von: Fertibank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149950/4753273